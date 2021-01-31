الاحتفال بعيد القديسَيْن كيروس ويوانس الأطباء عادمي الفضة في طنطا

ترأس المتروبوليت نقولا، مطران طنطا (إرموبوليس) وتوابعها، اليوم الأحد، القداس الإلهي في كنيسة القديس جيورجيوس بمساعدة الأرشمندريت الأب نقولا فانوس احتفالا بعيد القديسَيْن كيروس ويوانس (يوحنا) الأطباء عادمي الفضة.وقال المتروبوليت نيقولا في كلمته: "إن الكنيسة تحتفل بتذكار القديسين الشهداء وأباء البرية والمعلمين الذبن دافعوا عن الإيمان".وأضاف: "كما تحتفل أيضًا بالأباء الأطباء، وهؤلاء يُرسمون في أيقوناتهم حاملين قارورات التطبيب. ذلك أنهم كانوا يُعالجون المرضى بالأدوية التي في القارورات وبصلواتهم. فهذه الأدوية هي نتاج العقل البشري الذي هو هبة الله للإنسان ولا يُشاركه فيه أي كائن آخر ليستخدمه لما فيه خيره. كما خلق الله الإنسان له روح، فالإنسان كائن مُصلي، وهذه أيضًا هبة من الله للإنسان لا يُشاركه فيها أي كائن آخر. لأن الله خلق الإنسان على صورته ومثاله".