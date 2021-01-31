الأنبا باسيليوس يزور كنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا بمنسافيس بإيبارشية المنيا

زار الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اليوم الأحد، كنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا بمنسافيس بإيبارشية المنيا.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه كان في استقبال نيافته الأب يوحنا صموئيل، راعي الكنيسة، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي بمشاركة الأب الراعي، وخورس شمامسة الكنيسة، وشعب الرعية.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ختم الصلاة بمباركة الحضور وإعطائهم البركة الرسولية.