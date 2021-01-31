8 محطات مرّت بها الكلية الإكليريكية بمصر على مدار 127 عامًا

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكلية الإكليريكية بمصر مرت بثماني محطات على مدار 127 عامًا.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن أحدث محطتين في تاريخ الإكليريكية هي محطة مهمشة والتي بدأتها علم 1912، والثانية والأخيرة هي محطتها الحالية بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالأنبا رويس والتي انتقلت إليها عام 1953 واستمرت بها حتى الآن.