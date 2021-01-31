تكريم الموظفين المثاليين بمدينة الطود

كرم الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، العمال والموظفين المثاليين في الإدارات المختلفة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، تقديرًا لجهودهم فى العمل وذلك بحضور علي سيد صادق نائب رئيس المركز، والمحاسب خالد محمد عطيتو سكرتير الوحدة المحلية للمركز.شمل التكريم أشرف محمد من الإدارة الهندسية ونيفين كامل من المركز التكنولوجي ورجب نوبي محمود سائق بالحملة الميكانيكية، ورمضان قاسم أحمد من إدارة النظافة والتجميل وزكريا إسكندر، مدير التفتيش المالي والإداري لحصوله على المركز الثالث في الدورة التدريبية (تنمية مهارات مديري إدارات التفتيش المالي والاداري)، تحفيزًا وتشجيعًا لهم لتفانيهم في عملهم.أوضح رئيس مركز ومدينة الطود أن التكريم يأتى انطلاقا من حرص رئاسة مدينة الطود على تقدير جهود وعطاء العاملين وتحفيزهم على التميز والتنافس فى العمل، وأن تكريم الموظف المثالى سيكون باستمرار لتحفيز موظفى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود على بذل المزيد من الجهد والعطاء.