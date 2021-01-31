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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

موعد يوم الفلانتين 2021 في مصر.. أجمل رسائل الحب

الأحد 31/يناير/2021 - 11:18 م
الفلانتين
الفلانتين
الدستور
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يبحث العشاق والأحباب والأزواج عن موعد الفلانتين 2021 لكي يعبرون عن مدى حبهم في ذلك اليوم.

موعد يوم الفلانتين 2021

وننشر لكم في الدستور في ضوء خدماتنا المتنوعة موعد يوم الفلانتين 2021 حيث يأتي مرتين في العام الواحد ويأتي في العيد الأول وذلك في شهر فبراير (14 فبراير 2021)، اما عن الشهر الثاني ذلك في شهر نوفمبر (4 نوفمبر 2021).. ويوم الفلانتين او عيد الحب، ليستعد المخطوبين والأحبة لشراء الهدايا وإرسال الرسائل لهذا اليوم.

رسائل الحب في يوم الفلانتين 2021

ويتبقي منذ اللحظة 15 يوم علي موعد يوم الفلانتين 2021 حيث يتبادل الأحبة والمخطوبين والعشاق، والأقارب وجميع المواطنين في هذا اليوم رسائل منها: -
1 - كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت معايا، كل سنة وأحنا مع بعض، انت عالمي كل عام وانت لي.
2 - كل عام وانت حبيبي
3 - لن أقول عيد حب سعيد، لكن سأقول أنت الحب لكل عيد.
4 - عندي القلب وعندك دقاته، عندي جسد وعندك حياته، عندي الحب وعندك عيده
5 - أحبك يا روح قلبي.
6 - أُرسل لك همسة حب تغني لك، مع لهفة قلبي التي تناديلك، وبعيد الحب تهنيك، كل عام وحبك الأجمل
7 - وكل عام وأنت الأول في حياتي وقلبي وعيني، وأغلى الناس سميتك، وبنص قلبي خليتك، وبنظر عيني حطيتك، وبرسائل عيد الحب هنيتك.

هدايا الفلانتين
تختلف هدايا عيد الحب حيث يفضل تقديم بوكس شيكولاتة، ويفضل أخرون في هدايا رمزية مثل الساعات والبرفانات ووباقات الورد الجميلة واحيانا كثير تفاجئ الزوجات ازواجهم بخبر قدوم عضو جديد للاسره الصغيره وهناك الهدايا الثقيله وهي المعدن الابيض (الفضة) او الاصفر (الذهب) وتعدد في هذا اليوم شراء الهدايا واختيارها بالمفاجئات الجميلة.

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ومؤخرا صرحت دار الافتاء المصرية "اباحه الاحتفال بيوم الفلانتين وانه لا مانع في الشرع ان الناس تتفق على أيام معينة يجعلونها خاصة لبعض المناسبات الاجتماعية طالما لا تختلف مع الشريعة، مثل يوم تكريم الأم فلا مانع منه".



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