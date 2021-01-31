«والده أحرق الكتب الأدبية ليمنعه عنها».. أزمة منعت خيري شلبي عن القراءة

83 عاما مرت على ميلاد الكاتب والروائي الكبير خيري شلبي، الذي ولد في 31 يناير لعام 1938، بقرية شباس عمير بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، لأب لعب دورا كبيرا في حياته الأدبية، وهو الذي لفت نظره لقراءة كتب الأدب لتحسين أسلوبه في دروس الإنشاء، والارتقاء بذوقه الأدبي، إلا أنه سرعان ما انقلب عليه بعدما وجده يميل لقراءة كتب من خارج المناهج الدراسية.وفي مقال له بمجلة "فصول" جاء بعنوان "لا حرية لكاتب في مجتمع غير حر" بعددها رقم 3 والصادر بتاريخ 1 يوليو لعام 1992، كشف خيري شلبي عن هذا الانقلاب، قائلا: "كنت دائما مضطرا لإخفاء الكتاب حتى لا يتعرض وأتعرض معه لعدوان جسيم، فرغم أن أبي هو الذي لفت نظري لقراءة كتب الأدب، ونصحني بأن أخصص كشكولا أنقل فيه ما أعجبني من العبارات والأفكار وألخص ما قرأت من كتب الأدب، ورغم أن مكتبته الأدبية كانت هي المهد الأول والأساس الذي نمت في ظله هوايتي لقراءة الأدب، فإن أبي هو الذي انقلب علي ضد هذه العادة وبات أول من يحارب كل كتاب خارج كتب المنهج الدراسي".وكان والده يرى أن هذه الكتب تعطله عن المذاكرة، وهذا ما أكد عليه خيري شلبي: "فالويل لي كل الويل إذا ضبط معي كتاب مزوق الغلاف حتى وإن كان مدرسيا، خاصة إذا كان الكتاب رواية أو مجموعة قصص أو ديوان شعر، وكان عذره في ذلك أن هذه الكتب هي التي تعطلني عن المذاكرة، وتفتح ذهني على ما يجب ألا أعرفه في هذه السن المبكرة إذ إن هناك أشياء إذا ألم بها الإنسان في صغره ثقلت عليه وأفسدت مزاجه وأصابت توازنه العقلي بالخلل"."في البداية، كانت هذه مجرد نصائح يلقيها أبي علي كلما لاحظ استغراقي في قراءة بعض الكتب التي تحويها مكتبته الصغيرة، والتي تهرأت من كثرة ما قلب فيها وأعارها لصحابه، لكن هذه النصائح تحولت إلى حرب حقيقة ضد الكتاب الأدبي بوجه عام، حينما حالفني سوء الحظ بالرسوب في امتحان السنة الثانية بمعهد المعلمين العام، فكان يوما عصيبا يوم بلغته النتيجة، فبعد أن علم اندفع يجري نحو الداخل فظننته يبحث عن سكين يذبحني بها، وكم كانت دهشتي عظيمة حين رأيته يفتح الدولاب وينتزع منه أكواما من الكتب الثمينة الحميمة التي اشتراها بحر ماله وأنفق في الاستمتاع بقراءتها معظم سنين عمره، كوم كل ذلك في حوش الدار وهو يلهث ويتعثر في قبقابه الخشبي، وأشعل النار وهو يهذي، "مالي! حد شريكي؟! أحرق مالي وعمري، والسبب هذا الوغد السافل الذي لم يقدر كفاحي من أجل تعليمه، ضياع الكتب وإن كانت عزيزة أفضل من ضياع ابن ولو كان بليدا ساقطا".. هكذا أوضح خيري شلبي خلال المقال.وأضاف: صحيح أن أبي قد أشعل النار بطريقة فنية بارعة أخمدت اللهب قبل أن يتعدى كتابين أو ثلاثة من الكتب المهترئة، وصحيح أيضا أنه استجاب لمن أبعدوه عن النار ليقوموا بإطفائها، بل الطريف أنه صرخ فيهم حينما حاولوا إطفاءها بالماء ونصحهم باستخدام التراب ليسهل تنفيض الكتب الناجية، إلا أن المشهد كان في حد ذاته مروعا، وكان كفيلا بوضع المتاريس بيني وبين الكتب الأدبية طوال سنين الدراسة على الأقل.