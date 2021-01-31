احتفالات الكنيسة بمرور 160 عامًا على رحيل أبو الإصلاح (صور)

نشر القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صورة للأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، أثناء رئاسته احتفالية "الإكليريكية" بذكرى مرور 160 عاما على رحيل البابا كيرلس الرابع رم 110 في تعداد بطاركة مصر والملقب بابو الإصلاح.وعلق القس بولس حليم على الصورة قائلًا: "بتطبيق كامل للإجراءات الاحترازية، صلى الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، القداس الإلهي، في كنيسة الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، إيذانًا ببدء الاحتفال الذي تقيمه الكلية اليوم بالذكرى الـ١٦٠ لنياحة البابا كيرلس الرابع الشهير بـ"أبي الإصلاح القبطي"، والذكرى الـ٦٠ لافتتاح مبناها الحالي".وأضاف: "شارك في الصلاة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي ووكيل الإكليريكية بالأنبا رويس، وعدد من الآباء الكهنة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الإكليريكية".