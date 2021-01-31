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محافظات

رئيس مدينة الطود يتفقد الخدمات بقرية المريس

الأحد 31/يناير/2021 - 09:47 م
الدكتور محمد محمود
الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود
هدى الأمير
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قام الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، بجولة تفقدية بجزيرة أرمنت الحيط، التابعة للوحدة المحلية لقرية المريس؛ لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة حالة النظافة العامة.

قال رئيس مركز ومدينة الطود إنه تم تركيب كشافات الليد الموفرة بالشوارع الرئيسية، استكمالًا لمنظومة إنارة الشوارع ضمن الخطط الموضوعة بمركز ومدينة الطود، كما تم التنسيق مع إدارة شبكة كهرباء أرمنت بحصر أعمدة الضغط المتوسط المتهالكة، كما تم معاينة عامود ضغط عالي متواجد أمام منزل أحد المواطنين يعوق حركتهم، وتم على الفور عمل اللازم مع مسئولي شبكة كهرباء أرمنت.

أوضح رزق أنه تم رفع 3 أطنان من المخلفات والقمامة بأماكن متفرقة بقرية جزيرة أرمنت، وذلك لرفع كفاءة مستوي النظافة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، كما تمت متابعة أعمال الحملة التموينية للمرور على المحلات التجارية والمخابز بجزيرة أرمنت، وذلك لضبط الأسواق ومنع التلاعب من جانب التجار، مؤكدا أنه سوف يتم تحرير مخالفات فورية لمن تسوّل له نفسه بالتلاعب في قوت المواطنين.

كما التقى رئيس مركز ومدينة الطود بعدد من أهالي الجزيرة واستمع لمتطلباتهم في كافة المجالات، كما تفقد مبنى الوحدة الصحية الذي سيتم إحلاله وتجديده لدخوله ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ومقر الوحدة الصحية المؤقت لمتابعة انتظام العمل للخدمات الصحية.

رافق رئيس مركز ومدينة الطود خلال جولته علي محمود القاضي، مدير إدارة تموين الطود، وعصام حسن مفتش التموين، والمهندس أحمد سعد حامد مهندس تشغيل كهرباء أرمنت، والمهندس محسوب غالي رئيس شبكة أرمنت الحيط، وزكريا اسكندر مدير التفتيش المالي والإداري بالطود.

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