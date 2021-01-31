المتهم بطرد والدته بالقليوبية: شقتي صغيرة ولم تسعني أنا وأسرتي

أدلى الموظف المتهم بترك والدته ملقاة في الشارع بمدينة بنها بالقليوبية باعترافاته أمام رجال المباحث ببنها، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم ترك أخيه لوالدته، حيث إنها كانت في عنايته.وقال المتهم خلال التحقيقات: "شقتي صغيرة ولم تكن تسعني أنا ووالدتي وزوجتي وأبنائي"، موضحًا أنه فوجئ بمكوس والدته أسفل العقار الخاص به: "علمت بوجودها في الشارع أسفل منزلي من الجيران ولم أقصد تركها في الشارع".وقالت الأم خلال التحقيقات إن ابنيها أرغماها على بيع شقتها وأنها تعيش كل فترة عند أحدهما بالتناوب، لكن بعد فترة بدأت معاملتهما تتغير وأصبحا يعاملانها بقسوة.كان اللواء فخر الدين العربي، قد تلقى إخطارًا من العميد حازم عفت، مأمور قسم ثان بنها، ببلاغ من "رضا.ع"، 80 عاما، مقيمة بمدينة بنها، بقيام نجلها بإلقائها بالشارع أسفل منزل شقيقه، بعد إرغامها علي بيع شقتها، ثم ألقيا بها ليكون مصيرها بعد ذلك فى الشارع، وجرى ضبط إحدى نجليها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.