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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نقل كريم محمود عبدالعزيز للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

الأحد 31/يناير/2021 - 10:30 م
كريم محمود عبدالعزيز
كريم محمود عبدالعزيز
حسين الجندي
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كشف الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز عن نقل شقيقه الفنان كريم محمود عبدالعزيز إلى المستشفى ووضعه على جهاز التنفس الصناعي من خلال صورة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كتب عليها: "الحمد لله علي كل حال".

ومحمد وكريم هما نجلا الفنان الراحل الساحر محمود عبدالعزيز ولهما عديد من الأعمال الفنية المختلفة خلال السنوات الماضية بينما أسس محمد محمود عبدالعزيز شركة إنتاج هي فنون مصر بصحبة المنتج ريمون مقار.

وتعاقد النجم كريم محمود عبدالعزيز، مع المنتج أحمد السبكي علي بطولة فيلم "شكوكو" للمؤلف إبراهيم عيسي، ومن إخراج ماندو العدل.

ويجسد كريم محمود عبدالعزيز، شخصية شكوكو خلال أحداث العمل، وخلال الفترة القليلة القادمة سوف يتم التعاقد مع باقي أبطال الفيلم، ومن المتوقع أن يضم كوكبة كبيرة من أهم النجوم في مصر، وذلك بعد تعاقد يسرا على المشاركة في العمل المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة القادمة.
نقل كريم محمود عبدالعزيز للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية
نقل كريم محمود عبدالعزيز للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

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