ننشر أسماء المصابين في حادث المراغة بسوهاج

شهد الطريق الزارعى الغربي بناحية قرية إقصاص، دائرة مركز المراغة شمال سوهاج حادث تصادم بين سيارة ميكروباص قادمة من سوهاج مع دراجة نارية نتج عن الحادث إصابة 12 ووفاة 5 أشخاص آخرين، جار نقل الجثامين والمصابين للمستشفيات المختلفة ورفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا.ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى وهم: شهاب أحمد 32 سنة، ومحمد أحمد على 20 سنة، وكمال نعيم خليل 31 سنة، ومحمد أحمد عثمان 46 سنة، ومحمود أحمد السيد، 28 سنة وعاطف محمد خضيرى 45 سنة ومحمد على فزاع 27 سنة ونفيسة مصطفى احمد 55 سنة وريهام رفعت محمد 25 سنة وابتسام خليفه محمد 30 سنة وعمر محمد مختار 32 سنة واحمد هاشم عبد المولى 21 سنة.شمل الحادث عددا من المتوفين وهم داليا محمد وشيماء محمد وحسن محمد يوسف وصابر خلف وعلاء على جابر.كان اللواء حسن محمود، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب مدير الأمن لقطاع الشمال يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي الغربى دائرة مركز المراغة بناحية قرية إقصاص بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية، نتج عن الحادث إصابة 12 ومصرع 5 من مستقلى السيارة الميكروباص والدراجة النارية.