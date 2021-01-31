رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ننشر أسماء المصابين في حادث المراغة بسوهاج

الأحد 31/يناير/2021 - 09:50 م
حادث المراغة بسوهاج
حادث المراغة بسوهاج
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
طباعة
شهد الطريق الزارعى الغربي بناحية قرية إقصاص، دائرة مركز المراغة شمال سوهاج حادث تصادم بين سيارة ميكروباص قادمة من سوهاج مع دراجة نارية نتج عن الحادث إصابة 12 ووفاة 5 أشخاص آخرين، جار نقل الجثامين والمصابين للمستشفيات المختلفة ورفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى وهم: شهاب أحمد 32 سنة، ومحمد أحمد على 20 سنة، وكمال نعيم خليل 31 سنة، ومحمد أحمد عثمان 46 سنة، ومحمود أحمد السيد، 28 سنة وعاطف محمد خضيرى 45 سنة ومحمد على فزاع 27 سنة ونفيسة مصطفى احمد 55 سنة وريهام رفعت محمد 25 سنة وابتسام خليفه محمد 30 سنة وعمر محمد مختار 32 سنة واحمد هاشم عبد المولى 21 سنة.

شمل الحادث عددا من المتوفين وهم داليا محمد وشيماء محمد وحسن محمد يوسف وصابر خلف وعلاء على جابر.

كان اللواء حسن محمود، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب مدير الأمن لقطاع الشمال يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي الغربى دائرة مركز المراغة بناحية قرية إقصاص بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية، نتج عن الحادث إصابة 12 ومصرع 5 من مستقلى السيارة الميكروباص والدراجة النارية.

موضوعات متعلقة

ليبيا تطالب مجلس الأمن بإصدار قرار يثبت وقف إطلاق النار

«الإحصاء» يكشف نصيب الفرد من اكتشافات الغاز سنويًا

الدنمارك بطلًا لكأس العالم لكرة اليد (مصر 2021)

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

الصور

image description

الباز رئيسًا لشعبة مخابز دمياط

image description

رئيس مياه القناة يتفقد مشكلات الصرف الصحي بأرض المزادات (صور)

image description

معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

image description

«الطيبي» يترأس حملة على المحلات والمطاعم بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع ضمن مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«الوزراء» يستجيب لمبادرة «الباز» لتوثيق أوضاع القرى قبل تطويرها

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

وفاة مؤسس فرقة «ذا أنيمالز» البريطاني هيلتون فالنتاين

وفاة مؤسس مهرجان «إتونان فوياجور» الأدبي الفرنسي الكاتب ميشال لوبريس

خواطر الشيخ محمد متولي الشعراوي حول الفضيلة والرذيلة

طليقة جيف بيزوس تدخل عالم التبرعات من الباب العريض بأموال «أمازون»

أيام زمان

لماذا حاول رشدي أباظة الانتحار أكثر من مرة؟

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

غدًا.. ملتقى الفنان الصغير بـ«القومي لثقافة الطفل» على يوتيوب

«والده أحرق الكتب الأدبية ليمنعه عنها».. أزمة منعت خيري شلبي عن القراءة

وزيرة الثقافة تطلق أولى «قوافل المسارح المتنقلة» من حي الأسمرات

بوح الجدران.. رواية جديدة لمحمد سمير ندا