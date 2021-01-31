البابا تواضروس: «أبو الإصلاح» صاحب سيرة متميزة في تاريخ الكنيسة

قال البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن البابا كيرلس الرابع الذي تحتفل الكنيسة بمرور ١٦٠ سنة على نياحته، صاحب سيرة متميزة في تاريخ الكنيسة القبطية، ويكفي أنه حمل هذا اللقب "أبو الإصلاح".وأضاف البابا في تصريحات له: "سيرة أبو الإصلاح في البداية إنسان نقي ترهب في دير الأنبا أنطونيوس وبعد سنوات قليلة جدًا اُختير لرئيس للدير وذلك لتقوته، وأمتاز بالحكمة والرصانه الروحانية والمحبة للجميع، خدم ككاهن لفترات وأرسل إلى أثيوبيا ليحل بعض المشاكل التي كانت بين مصر وأثيوبيا، لأن أثيوبيا ككنيسة كانت تابعه للكنيسة القبطية وظل هناك حوالي سنة واتم المهمة التي أرسل لها ونجح في هذه المهمة ثم عاد إلى خدمته".وتابع: "وتنيح البابا بطرس الجولي ال١٠٩ وتشاوروا من سيصير البابا ١١٠ وانقسم الأقباط إلى فريقين مؤيد لأبونا داود الأنطوني وفريق غير متحمس له، ولحل المشكلة رسم مطران عام وأصبح هو المتقدم بين أخوته المطارنة والأساقفة، وبدأ الخدمة بكل اجتهاد وأمانة وأخلاص وبعد شهور تمموا رسامته كأب بطريرك للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصار هو البابا ١١٠ باسم البابا كيرلس الرابع".وأكمل: "وأثناء حبريته سافر إلى أثيوبيا، من أهم أعماله استقبال المطبعة وكانت بعد المطبعة الأميرية الحكومية، وأيضًا إنشاء مدارس فنية وصناعية وكان أول من اهتم بإنشاء مدارس للبنات، خدمته كانت مأثرة جدًا رغم أن سنوات حبريته كانت سنوات معدودة ولكنه اجتهد جدًا وصنع نهضة في حياة الكنيسة القبطية، وبعدما أتم عمله وخدمته اختاره الله في سن صغيرة".