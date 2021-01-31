دول مجلس الأمن تدعو للالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا

شددت عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الأطراف الليبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز هذا الاتفاق، فيما دعوا خلال جلسة افتراضية للمجلس حول تطورات الأوضاع في ليبيا، إلى ضرورة إخراج المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية والتوصل إلى حكومة جديدة موحدة.بريطانياوفي هذا الصدد، رحب مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن جوناثان ألين، بالتقدم المحرز في ملتقى الحوار السياسي الليبي والاتفاق على آلية اختيار جديدة لسلطة تنفيذية مؤقتة، مشيرًا إلى أنه أمر يكتسب أهمية خاصة وحث الملتقى وكل الليبيين على الاستغلال الأمثل لتلك الفرصة للتوصل لحكومة جديدة موحدة شاملة للجميع.وأضاف في كلمته خلال جلسة افتراضية أمام مجلس الأمن عُقدت الخميس الماضي، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا: "أعتقد أننا جميعًا ندرك أهمية هذه المرحلة الحرجة ويجب أن نوفر الدعم الكامل لبعثة الأمم المتحدة لنضمن أن كل ما نقوم به سيسهم عن حق في الجهود التي قامت بها المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، وسيقوم بها المبعوث الجديد لمساعدة الليبيين على العمل معًا للتوصل إلى حكومة جديدة وانتخابات وطنية ناجحة في 24 ديسمبر من هذا العام".وتابع: "يجب أن نضمن أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ستحصل على الدعم الوافي لتيسير هذه الانتخابات، إذ أن هذه أولوية للسلطة التنفيذية المؤقتة".وأكد مندوب بريطانيا أهمية العمل الذي تقوم به اللجنة العسكرية المشتركة في مجال وقف إطلاق النار والقضايا الأمنية الأوسع نطاقًا، مضيفًا: "نحن ندعم البيان الذي ألقته اللجنة في 24 يناير ونعيد التأكيد على الالتزام بوقف إطلاق النار والنداء من أجل سحب جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة والتي أكدت على أنها محبطة على مرور 22 يناير دون إحراز أي تقدم".وشدد قائلًا: "لا مكان للمقاتلين الأجانب أو المرتزقة أو آلاف المقاتلين القادمين من سوريا أو أي جهات فاعلة خارجية تنتهك السيادة الليبية أو تُفشل تنفيذ وقف إطلاق النار المؤرخ في 23 أكتوبر أو انتهاك حظر توريد الأسلحة الأممي، كما يجب أن تتخذ كل الجهات الفاعلة الليبية والدولية إجراءاتها لتعزيز وقف إطلاق النار".مندوب النيجرمن جانبه، طالب مندوب النيجر لدى الأمم المتحدة بضرورة تحرير المهاجرين والمواطنين النيجريين الموجودين في السجون الليبية، داعيًا إلى ضرورة إجراء تحقيقات لمحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.وقال مندوب النيجر في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي، حول الوضع في ليبيا: "إن الإخفاء القسري يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ويجب التحقيق في ذلك".وأضاف، أن وجود المرتزقة في ليبيا "يدعو للقلق"، مشددًا على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بموجب الاتفاق الموقع من قبل طرفي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5".مندوب الصينبدوره، قال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة إنه يجب أن يعمل الليبيون من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة في ليبيا، داعيًا المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهده لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.وأضاف مندوب الصين أمام مجلس الأمن قائلًا: "يجب علينا استئصال المحاربين الأجانب في ليبيا"، معتبرًا أن العقوبات بشأن حظر السلاح على ليبيا يجب أن تكون وسيلة وليست غاية.وشدد مندوب الصين لدى الأمم المتحدة على ضرورة حيادية آلية تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدًا أن احترامها واجب على الطرفين.مندوب روسيايأتي ذلك فيما قال مندوب روسيا إنه يجب خلق مناخ ملائم للأطراف السياسية الليبية في عملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا، مشيرًا إلى أن أي تدابير ترمي إلى التسوية لابد أن تقبل من جانب الأطراف الليبيةوأضاف مندوب روسيا في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي إن روسيا أيدت التسوية السلمية في ليبيا عن طريق السبل السياسية، معلنًا ترحيب موسكو بانتقال ليبيا من الوضع العسكري إلى الوضع السياسي.ودعا المندوب الروسي الأطراف الليبية إلى الالتزام بالمعاهدات التي قطعتها على أنفسها، لافتًا إلى أن "بعض الأطراف الليبية يرون أن الموقف حرج جدًا في ليبيا".وشدد الدبلوماسي الروسي على أن الموارد الطبيعية الليبية تخص كل الليبيين، مطالبًا بضرورة الإفراج عن الحسابات الليبية المجمدة في الخارج، وأنه يتعين على الشركات أن تحترم هذه الأصول والأموال المجمدة لديها وتحافظ عليها.مندوب فرنساوفي السياق ذاته، اعتبر مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة أن عدم فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار "أمر غير مقبول"، مشيرًا إلى أن عناصر مسلحة وتدخلات أجنبية لا تحترم الاتفاق الموقع لوقف إطلاق النار في جنيف أواخر أكتوبر 2020.وقال المندوب الفرنسي في كلمته أمام مجلس الأمن إن "الطريق الساحلي لم يُفتح بعد وهذا أمر غير مقبول، مشددًا على ضرورة مغادرة المقاتلين الأجانب للأراضي الليبية.وأضاف الدبلوماسي الفرنسي أن عملية "إيريني" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لتنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا المفروض من قبل مجلس الأمن، تساهم في حظر عملية توريد الأسلحة من البحر، معتبرًا أن اختيار سلطة تنفيذية موحدة هي خطوة مهمة نحو الاستقرار في البلاد.