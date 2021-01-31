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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في القليوبية

الأحد 31/يناير/2021 - 09:53 م
كورونا
كورونا
كتب صلاح حسنى
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سجلت محافظة القليوبية، الأحد، 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وسجل مركز ومدينة بنها أعلى معدل للإصابة للبوم الثالث علي التوالي بعد أن سجل اليوم 16 حالة إصابة جديدة جاء بعده في الترتيب مركز طوخ، والذي سجل ٧ حالات بينما سجلت 5 مدن صفر إصابة على مستوى المحافظة هم العبور وشبرا غرب قليوب وقها وكفر شكر، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 12455 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 916 حالة إصابة، والعبور 188 حالة، والقناطر الخيرية 780 حالة، وبنها 3898 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1255 حالة وغرب شبرا الخيمة 1318 حالة، وشبين القناطر 861 حالة، وطوخ 1599حالة، ومدينة قها 74 حالة، وكفر شكر 732 حالة إصابة".

من ناحية أخرى أعلن مصدر طبي بمستشفى قها للحجر الصحي بالقليوبية، الأحد، وفاة 3 حالات مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من بينهم سيدة.

وقال المصدر إن المتوفين هم شادية أ.ع، 58 سنة، كفر الجمال طوخ وطه.ج.م، 70 سنة، جمجره بنها وعفاف م ع 67 سنة عرب العليقات شبين القناطر.

فيما أعلنت الدكتورة أمنية خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، عن أن المستشفى استقبل اليوم الأحد 22حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا، مضيفة أنه تم صرف علاج كورونا لـ7 حالات منهم، فقط، وإعطائهم تعليمات العزل المنزلي مشيرة أن المستشفى سجلت حالة وفاة واحدة اليوم الأحد لسيدة تدعي عزة.أ.أ 55 سنة، وأن جميع المرضى المحتجزين بالمستشفى وعددهم 24 حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج.

وأعلن الدكتور محمد منير، مدير مستشفى التأمين الصحي ببنها وفاة حالتين مصابين بكورونا داخل المستشفى اليوم هما عبد الحميد ع مصطفي 76 سنة من جزيرة بلي التابعة لمركز بنها، وعبد الغني م ح من قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ.

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