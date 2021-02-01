سعر الدولار اليوم فى مصر الإثنين 1-2-2021

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري





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وتنشر "الدستور" تقرير شامل عن سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق ١-٢-٢٠٢١ فى مصر، وفقا لأخر التحديثات، ونستعرض خلال التقرير سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي cib، بالإضافة إلى البنك المركزي المصري، ولديكم كافة المعلومات والتفاصيل الذي يبحث عنها القارىء يوميا على جوجل، داخل التقرير التالي.نقدم لكم أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية وعلى رأسها سعر الدولار الأمريكى، حيث لم تسجل العملة الأمريكية زيادة فى البنوك الحكومية، والتى منها البنك الأهلي المصري، حيث سجل الدولار الأمريكى فى البنك عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصرى، فيما بلغ سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصري.استقر سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق ١-٢-٢٠٢١، في بنك مصر (الحكومى)، ولم يحقق أي ارتفاع أو انخفاض عن سعره بالأمس، ليسجل وفقا لأخر التحديثات، عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصري.يزيد سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib، عن سعره داخل البنوك الحكومية والتي منها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، حيث سجل الدولار في بنك الـcib، اليوم الإثنين الموافق ١-٢-٢٠٢١، عند الشراء ١٥.٦٨ جنيه مصرى، فيما سجل سعره عند البيع ١٥.٧٨ جنيه مصري.سجل الدولار الأمريكي اليوم الإثنين الموافق ١-٢-٢٠٢١ في البنك المركزي المصري، عند الشراء ١٥.٦٧٧٢ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٧٧٢ جنيه مصري، حيث إنه لم يحقق أي انخفاض أو ارتفاع عن سعره بالأمس.