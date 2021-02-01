سعر الدولار اليوم فى مصر الإثنين 1-2-2021
الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:56 ص
حسين العمدةطباعة
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي ، يتباين سعر الدولار الأمريكى فى السوق المصرى، ومن الممكن أن يزيد أو ينخفض، بقيمة قرش أو قرشين أو ثلاث قروش، حسب سعره داخل البنوك المصرية، وشهدت الفترة الماضية استقرار في سعر العملة الأمريكية أم الجنيه المصرى داخل البنوك سواء الحكومية أو غيرها.
وتنشر "الدستور" تقرير شامل عن سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق ١-٢-٢٠٢١ فى مصر، وفقا لأخر التحديثات، ونستعرض خلال التقرير سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي cib، بالإضافة إلى البنك المركزي المصري، ولديكم كافة المعلومات والتفاصيل الذي يبحث عنها القارىء يوميا على جوجل، داخل التقرير التالي.
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومينقدم لكم أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية وعلى رأسها سعر الدولار الأمريكى، حيث لم تسجل العملة الأمريكية زيادة فى البنوك الحكومية، والتى منها البنك الأهلي المصري، حيث سجل الدولار الأمريكى فى البنك عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصرى، فيما بلغ سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصري.
سعر الدولار اليوم في بنك مصراستقر سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق ١-٢-٢٠٢١، في بنك مصر (الحكومى)، ولم يحقق أي ارتفاع أو انخفاض عن سعره بالأمس، ليسجل وفقا لأخر التحديثات، عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصري.
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولييزيد سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib، عن سعره داخل البنوك الحكومية والتي منها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، حيث سجل الدولار في بنك الـcib، اليوم الإثنين الموافق ١-٢-٢٠٢١، عند الشراء ١٥.٦٨ جنيه مصرى، فيما سجل سعره عند البيع ١٥.٧٨ جنيه مصري.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصريسجل الدولار الأمريكي اليوم الإثنين الموافق ١-٢-٢٠٢١ في البنك المركزي المصري، عند الشراء ١٥.٦٧٧٢ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٧٧٢ جنيه مصري، حيث إنه لم يحقق أي انخفاض أو ارتفاع عن سعره بالأمس.
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