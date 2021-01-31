البابا تواضروس يوصى طلاب الإكليريكية بإحياء سير آباء الكنيسة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان: "في دراسة الكلية الإكليريكية عمل طيب الاحتفال بسير الأباء، فكثيرين خدموا وتعبوا بكل أمانة ونحن نلنا هذه الثمار العظيمة لخدمتهم المقدسة".وأضاف الأنبا مقار نيابة عن البابا في قداس احتفالات الكنيسة بذكرى افتتاح مبنى الإكليركية: "ربنا يحفظكم جميعًا ويبارك في الكلية والخدمة والأساتذة والمحاضرين ونيافة أنبا ميخائيل وكيل الكلية وكل المحاضرين والأساتذة معه ويعطي نعمة ويفرحكم دائمًا، وأن نسير على درب هؤلاء الآباء العظام الذين تعبوا وسلمونا الكنيسة قوية، ربنا يكون معكم دائمًا وبالتوفيق".كان القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قال في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن قداسة البابا تواضروس الثاني ألقى كلمة "أونلاين" للكلية الإكليريكية بمناسبة الاحتفال الذي تقيمه الكلية اليوم بالذكرى الـ١٦٠ لنياحة البابا كيرلس الرابع الشهير بـ"أبي الإصلاح القبطي"، والذكرى الـ٦٠ لافتتاح مبناها الحالي.