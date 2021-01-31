من اليوجا إلى الكتابة.. كيف تقضى ملكة جمال الهند فترة حملها؟

ممارسة اليوجا

التصوير

الكتابة

شاركت النجمة الهندية كارينا كابور خان جمهورها بمجموعة من أنشطتها اليومية، خلال حملها بطفلها الثاني، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" ما بين ممارسة رياضة "اليوجا" والتصوير والكتابة.بالرغم من اقترابها من وضع طفلها الثاني، إلاّ أن النجمة كارينا كابور تهتم دائمًا بممارسة رياضة اليوجا، لأنها تعمل على التأمل وتهدئة الجسم.تهتم كارينا كابور، بالتقاط الصور ومشاركتها مع جمهورها عبر موقع "انستجرام"، إذ اختارت فى أحدث إطلالة لها الظهور بـ Crop Top باللون الوردي الناعم ونسقت معه بنطال ضيق بنفس اللون من علامة "Puma" التي تروج لها كارينا ملابسها الرياضية، ولم تتكلف فى وضع المكياج لتبدو أكثر طبيعية.على الرغم من اقتراب موعد وضعها لطفلها الثاني، الا أن كارينا تعمل بنشاط خلال حملها، فتفضل كرينا الكتابة دائما، حيث إنها أعلنت مؤخرًا عن كتابها الذي يحمل مذكراتها حول الحمل، ويعد هذا الكتاب موجه لجميع الأمهات الحوامل، حيث ستتحدث فيه كارينا عن كل شيء من غثيان الصباح إلى النظام الغذائي واللياقة البدنية خلال فترة الحمل.