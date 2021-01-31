«المولود أعمى» في عظة الأحد على قناة «أون»

ألقى نيافة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا، صباح اليوم، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc الحياة - cbc) في إطار عظة الأحد الأسبوعية.وجاءت العظة من خلال الإصحاح التاسع من إنجيل يوحنا الذي يورد لقاء السيد المسيح بالمولود أعمى الذي فتح عينيه وأبصر وهي المعجزة التي تضعها في إنجيل قداس الأحد الرابع من شهر طوبة الذي يوافق اليوم.ويتولى الكاتب الصحفي أشرف صادق نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها في شهر مارس الماضي.