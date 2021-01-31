حبس 3 متهمين لسرقتهم شقق المغتربين ببدر

قررت نيابة الشروق وبدر، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لسرقتهما الشقق السكنية الخاصة بالمغتربين بمدينة بدر.وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامى في سرقة الشقق السكنية الخاصة بالعمال المغتربين بمدينة بدر وذلك بأسلوب كسر الباب.. وأقروا بسرقتهم لخمس شقق سكنية بذات الأسلوب.وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة بدر عدة بلاغات تفيد بسرقة شققهم السكنية الخاصة بالمغتربين، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تبين أن المتهمين هم: إسلام.م، أمير. ح، طه.ع" عاطلين، وبسؤالهم اعترفوا بارتكاب عدة وقائع لسرقة الشقق السكنية الخاصة بالمغتربين، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.