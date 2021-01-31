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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 3 حالات تعد على أملاك الدولة بالمنيا (صور)

الأحد 31/يناير/2021 - 10:38 م
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المنيا ـ على حسين
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أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 3 حالات تعد بالبناء المخالف في المهد علي أراضي أملاك الدولة بقرية طوخ الخيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم رفع 30 طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع.

وقال رضا مصطفى، رئيس قرية طوخ الخيل، إن الوحدة المحلية للقرية تمكنت من إزالة 3 حالات تعد فى المهد على أملاك الدولة بالظهير الصحراوي الغربى بطوخ الخيل علي مساحة ٤٢٥ متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وعمل المحاضر القانونية اللازمة وتم التنبيه على المواطنين بالقرية والتوابع من خلال مكبرات الصوت بعدم البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وعدم القيام بأى أعمال بناء حتى ولو كانت داخل الحيز العمراني، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازمة طبقا للشروط الموضوعة والا سيتعرض المخالف للمحاكمة العسكرية، كما واصل قسم البيئة بالقرية أعمال النظافة اليومية حيث تم رفع 30 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة كورونا.

أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، على المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا وقرارات مجلس الوزراء وإزالة الفورية لأى تعد، خاصة على أملاك الدولة حفاظا على حق الشعب.
إزالة 3 حالات تعد على أملاك الدولة بالمنيا (صور)
إزالة 3 حالات تعد على أملاك الدولة بالمنيا (صور)
إزالة 3 حالات تعد على أملاك الدولة بالمنيا (صور)
إزالة 3 حالات تعد على أملاك الدولة بالمنيا (صور)
إزالة 3 حالات تعد على أملاك الدولة بالمنيا (صور)
إزالة 3 حالات تعد على أملاك الدولة بالمنيا (صور)
إزالة 3 حالات تعد على أملاك الدولة بالمنيا (صور)
إزالة 3 حالات تعد على أملاك الدولة بالمنيا (صور)
إزالة 3 حالات تعد على أملاك الدولة بالمنيا (صور)
إزالة 3 حالات تعد على أملاك الدولة بالمنيا (صور)
إزالة 3 حالات تعد على أملاك الدولة بالمنيا (صور)
إزالة 3 حالات تعد على أملاك الدولة بالمنيا (صور)

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