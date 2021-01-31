محافظ سوهاج يتفقد مصابي انقلاب سيارة ميكروباص بالمراغة

انتقل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مساء اليوم، إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتفقد حالة مصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند مدخل مركز المراغة بقرية الشيخ يوسف والاطمئنان علي حالتهم الصحية، بحضور الدكتور حمدى سعد، مدير مستشفى سوهاج الجامعى.واطمأن المحافظ على المصابين والخدمات الطبية المقدمة، موجهًا بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم حتى تعافيهم وخروجهم من المستشفى، مقدمًا خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث، ومتمنيًا سرعة الشفاء للمصابين.وشهد طريق (سوهاج - أسيوط الزراعي) عند مدخل قرية الشيخ يوسف بمركز المراغة انقلاب سيارة ميكروباص بترعة اقصاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل الضحايا والمصابين، حيث تم نقل الضحايا إلى مستشفى المراغه المركزى والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج، وكلف محافظ سوهاج رئيس مركز ومدينة المراغة فور وقوع الحادث بالتوجه لموقع الحادث واتخاذ الإجراءات العاجلة لنقل الضحايا والمصابين.