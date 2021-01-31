سامح عبدالعزيز يقترب من نهاية تصوير «تماسيح النيل»

عقب انتهاء تصوير مشاهد فيلمه الجديد "تماسيح النيل" بأسوان، عاد المخرج سامح عبد العزيز هو وفريق العمل إلى القاهرة لاستكمال باقي المشاهد.الفيلم من بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وسامية الطرابلسي، وهنادي مهنا، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وويزو وسليمان عيد، ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد.ومع الانتهاء من تصوير الفيلم يبدأ سامح عبد العزيز تصوير مسلسل "حرب أهلية" بطولة الفنانة الكبيرة يسرا، ومن إنتاج العدل جروب لعرضه موسم رمضان ٢٠٢١.المسلسل تأليف أحمد عادل، ويعد المسلسل ثاني تعاون بينهما في الدراما بعد مسلسل خيانة عهد الذي تم عرضه رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور العربي.