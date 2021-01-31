حجز سيدتين لحيازتهما مواد مخدرة بالتجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، حجز سيدتين ٢٤ ساعة؛ لاتهامهما بحيازة كمية من المواد المخدرة بالتجمع.وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمات "إنجي. ص"، "دينا. ف"، عثر بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة داخل سيارة ملك المتهمة الأولى بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.بداية الواقعة، عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من القبض على سيدتين، وبحوزتهما ٣٠ قطعة حشيش، و١٥٢ قرص ترامادول مخدر، قبل ترويجها بمنطقة التجمع.تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.