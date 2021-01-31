ضبط 75 كيلو لحوم فاسدة بمطعم شهير بطنطا

تمكنت مديرية التموين بالغربية من ضبط 75 كجم لحوم بلدية ودهون منتهية الصلاحية داخل مطعم شهير بمدينة طنطا، بقصد استخدامها فى تقديمها وجبات وطلبات للزبائن ما يشكل خطرًا داهمًا على الصحة العامة.تلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا يتضمن تمكن حملة من الرقابة التموينية ومديرية الطب البيطري ضمت أشرف شحاتة والسيد حواله وخالد زكي مفتشي التموين بالتنسيق مع مسئولي الطب البيطري من ضبط 75 كجم لحوم ودهون بلدية منتهية الصلاحية داخل مطعم شهير بدائرة قسم شرطة ثان طنطا.تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر رقم 252 جنح ثان طنطا، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.