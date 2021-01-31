رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد إحالة بيان وزيري البترول والنقل للجان المختصة

رفع المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد إحالة بيان وزير البترول للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.يشار إلى أن الجلسة اليوم، شهدت إلقاء بيان وزيري النقل والبترول، بشأن ما تم تنفيذه من برنامج كلا الوزارتين، والمستهدف خلال الفترة المقبلة.ويعاود المجلس الانعقاد غدا الاثنين، للاستماع إلى بيان وزيري المالية، والتضامن الاجتماعي.وأحال المجلس بيانات الوزراء إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.