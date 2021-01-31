المكسيك تكشف هويات 4 جثث محترقة قرب الحدود الأمريكية

تمكنت المكسيك من كشف هويات أربع جثث على الأقل من أصل 19 عثر عليها مقتولة بالرصاص ومحترقة بالقرب من الحدود الأمريكية، وفق ما أفاد مدعون عامون اليوم الأحد.وقال مكتب المدعي العام في ولاية تاماوليباس الشمالية في بيان إنه تم التعرف من خلال الحمض النووي على مواطنين جواتيماليين، يعتقد أنهما مهاجران، ومكسيكيين بعد عثور السلطات على الجثث في 22 يناير.وأضاف أن أعضاء في لجنة البحث الوطنية التابعة لوزارة الداخلية المكسيكية انضموا الى التحقيق من أجل "شفافية أكبر"، بالتعاون مع وزارة الخارجية وسفارة جواتيمالا لدى المكسيك.وقال ممثلو الادعاء إنه "تم تأكيد أن 16 جثة تعود الى ذكور وهناك أنثى واحدة، فيما تنتظر جثتان توضيحات" بسبب الحروق البالغة.وتم تشكيل فريق من خبراء الطب الشرعي وأطباء الأسنان واختصاصيين في علم الوراثة والجريمة لتحديد هويات الضحايا.ويشتبه سكان بلدة كوميتانسيلو الجواتيمالية في أن ما لا يقل عن 12 من الضحايا هم من أقاربهم، وفقا لسلطات الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.وأكدت سلطات تاماوليباس التي تلقت مساعدة من ولاية نويفو ليون المجاورة، أنه تم إطلاق 113 رصاصة على سيارة عثر فيها على الجثث.وولاية تاماوليباس الواقعة على ساحل خليج المكسيك هي أقصر طريق مؤد الى الولايات المتحدة من جواتيمالا، لكنها محفوفة بالمخاطر بسبب انتشار العصابات التي تخطف المهاجرين وتبتزهم وتقتلهم.وتشهد المنطقة بانتظام اشتباكات بين كارتل الشمال الغربي الذي يسيطر على جزء من نويفو ليون، وكارتل الخليج الذي كان موجودا في تاماوليباس منذ عقود.وتشهد المكسيك موجة عنف مرتبطة بالجريمة المنظمة، وخصوصا عصابات المخدرات التي تتنافس للسيطرة على الطرق المؤدية الى الولايات المتحدة.وازداد معدل العنف في البلاد منذ نهاية عام 2006، عندما سلمت الحكومة ملف مكافحة المخدرات للجيش.وبحسب الأرقام الرسمية فقد وقعت أكثر من 300 ألف جريمة قتل منذ ذلك الحين.وسجلت المكسيك 34،523 جريمة قتل عام 2020، بانخفاض طفيف عن عام 2019 الذي كان سجل معدلا قياسيا في عدد الجرائم منذ بدأت الحكومة بتسجيل الاحصاءات في 1997.