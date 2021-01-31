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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تغيير مسار خط مياه لاعتراضه أعمال تبطين ترعة بالمنيا

الأحد 31/يناير/2021 - 09:02 م
تغيير مسار خط مياه
تغيير مسار خط مياه
المنيا ـ على حسين
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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، شمال المنيا بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتغيير مسار خط مياه بحي شرق مدينة مطاي، لاعتراضه أعمال تبطين ترعة أبو حسيبة.

قال خالد عبد الرءوف، رئيس مركز ومدينة مطاي إنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنيا بمتابعة أعمال تبطين الترع وحل جميع المعوقات التي تواجه مشروع التبطين تم على مدار يومي السبت والأحد، متابعة أعمال تغيير خط مياه يعترض تبطين ترعه أبو حسيبة.

وأكد علاء عبد العزيز، مدير شركة مياه الشرب بمطاي أنه تم تركيب 30 متر مواسير ٤ بوصة ومحبس جديد كما تم تركيب جميع طلبات توصيل المياه للأهالي بمنطقة شرق المحطة، بعيدًا عن مجرى تبطين الترعة بما لا يعوق أعمال التبطين أو يؤثر علي وصول المياه لأهالي المنطقة.
تغيير مسار خط مياه لاعتراضه أعمال تبطين ترعة بالمنيا
تغيير مسار خط مياه لاعتراضه أعمال تبطين ترعة بالمنيا
تغيير مسار خط مياه لاعتراضه أعمال تبطين ترعة بالمنيا
تغيير مسار خط مياه لاعتراضه أعمال تبطين ترعة بالمنيا
تغيير مسار خط مياه لاعتراضه أعمال تبطين ترعة بالمنيا
تغيير مسار خط مياه لاعتراضه أعمال تبطين ترعة بالمنيا
تغيير مسار خط مياه لاعتراضه أعمال تبطين ترعة بالمنيا
تغيير مسار خط مياه لاعتراضه أعمال تبطين ترعة بالمنيا
تغيير مسار خط مياه لاعتراضه أعمال تبطين ترعة بالمنيا
تغيير مسار خط مياه لاعتراضه أعمال تبطين ترعة بالمنيا

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