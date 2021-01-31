الزراعة تحذر من تداول تقاوي طماطم مغشوشة

حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية من تداول صنف يحمل اسم طماطم 025، مؤكدة أن هذا الصنف غير مسجل لدي الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.وأوضحت وزارة الزراعة في تعميم رسمي لمديري البساتين بمختلف المحافظات بالمرور على مشاتل الطماطم، وتحذير المزارعين من قيام إحدى الشركات بالترويج لأحد أصناف تقاوي الطماطم غير المسجلة وارتكاب الشركة التي تقوم بتسويقه مخالفات تتعلق بقيامها بتزوير ولصق "إستيكر" على أحد أصناف تقاوي الطماطم الواردة من الأردن وذلك على العبوات باسم طماطم 025.ووفقا لتقرير رسمي أصدرته الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، أكد أن الشركة المخالفة تستورد تقاوي طماطم تحت اسم صنف مسجل يحمل اسم طماطم هجين زاهي F1 من إنتاج شركة فلورا لتجارة المواد الزراعية بالأردن، ثم تقوم بتزوير ولصق استيكر جديد علي العبوات باسم طماطم 25، وهو صنف غير مسجل ويتم إعادة بيعه في الأسواق مرة آخرى وبخاصة لأصحاب المشاتل حتى تكون بعيدة عن رقابة الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي مخالفة بذلك القرار الوزاري رقم 829 لسنة 2011 بشأن القيام ببيع وتداول تقاوي أصناف غير مسجلة أو معتمدة، وقد تم تحرير محضر إثبات حالة بما سبق وتم توقيع صاحب شركة اليكس وختمه بخاتم الشركة.