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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: تسليم قائمة المرشحين للحقائب الوزارية لرئيس الحكومة غدًا

الأحد 31/يناير/2021 - 09:17 م
الدكتورة مريم الصادق
الدكتورة مريم الصادق المهدي الناطق الرسمي
محمد عمر
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أعلنت الدكتورة مريم الصادق المهدي الناطق الرسمي باسم مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، أن المجلس اتفق على تسليم قائمة مرشحي الوزارات لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، غدا الأحد، ليتم إعلان الحكومة الإنتقالية في الموعد المحدد، يوم الخميس المقبل.

وعقد مجلس شركاء الفترة الانتقالية، اجتماعا مساء اليوم، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بحضور ممثلي جميع مكونات شركاء الفترة الانتقالية.

وقالت الدكتورة مريم الصادق المهدي، في تصريح صحفي، إن الاجتماع اطمأن على خطوات سير استكمال التوافق على تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.

وأوضحت أن المجلس استعرض الرؤية السياسية للانتقال وأولويات الحكومة الانتقالية المقدمة من رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، والتي تشمل مبادئ حاكمة وأولويات لعمل الحكومة الانتقالية.

وأضافت أنه بعد نقاش شفاف تم تحويل تلك الرؤية إلى مكونات المجلس لإبداء الرأي حولها بغرض التوافق عليها، عبر لجنة تنهي عملها خلال فترة وجيزة وذلك قبل إعلان الحكومة الانتقالية، المقرر يوم الخميس المقبل.

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