إعدام كبدة فاسدة وتحرير 10 مخالفات تموينية بالمنيا

نجحت حملة تموينية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق بمدينة المنيا في ضبط وتحرير 10 مخالفات متنوعة، كما قامت بإعدام 104 كيلو كبدة فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.قال حسين خلف مدير إدارة تموين بندر المنيا إن الإدارة شنت حملة تموينية ورقابية بالتنسيق مع الادارة الصحية والطب البيطري ومباحث التموين بإشراف الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة لضبط الأسواق والمخابز ومتابعه الإجراءات الاحتزاريه أسفرت عن تحرير 10 محاضر تموينية متنوعة عبارة عن (تجميع أجولة دقيق وعدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط ونقص في وزن وعدم وجود شهادات صحية ونقص في وزن الرغيف)، كما تم إعدام 104 كيلو كبده فاسدة منتهية الصلاحية وعمل المحاضر اللازمة للمخالفين وإرسالها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.وأكد العميد محمد صلاح، رئيس المدينة استمرار حملات متنوعة لضبط الأسواق والرقابة على المخابز والمحال التجارية، للتأكد من جودة المنتجات المقدمه للمواطنين؛ حفاظا على سلامتهم وصلاحية المنتجات المقدمة لهم.