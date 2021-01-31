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عالم

رائد العزاوي: إيران لديها علاقات وثيقة مع تنظيم القاعدة

الأحد 31/يناير/2021 - 08:51 م
رائد العزاوى
رائد العزاوى
آية حسني
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تحدث الدكتور رائد العزاوى، المحلل السياسي العراقي، حول إيواء إيران لعناصر من تنظيم القاعدة، ما ساعدها في القدرة على إعادة تنظيم داعش، لافتا إلى أن المحادثات التي جمعت بين الإيرانيين والأفغان على حدود ولاية فرح كانت للاستعداد لمعركة مع أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر.

وقال العزاوي في تصريحات على قناة الحدث، إنه بعد هذه العملية هرب قيادات القاعدة من أفغانستان إلى إيران، ما يجعل الأخيرة لديها اتصال مباشر مع القاعدة.

وتابع العزاوي: "الجميع يعلم أن قائد فيلق القدس قاسم سليماني كان يربطه في عام 1998 علاقات مع المولى اختيار محمد منصور، هذا الاسم معروف لدى الباحثين في شؤون الجماعات الإرهابية، فهو أحد القيادات الإرهابية التي فرت إلى إيران، وقتل هناك في عملية أمريكية، وفقا لمعلومات استبخاراتية وصلت إليها أمريكا، مشيرا إلى وجود علاقات قوية بين إيران والقاعدة وتنظيم داعش.

وأكد العزاوي، أن إيران استطاعت إعادة الإرهابيين المرتبطين بداعش الذين فروا من الرقة ومن الموصل، من جديد.

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