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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أول تعليق لـ فادي خفاجة بعد تعرضه لحادث مروري

الأحد 31/يناير/2021 - 08:49 م
فادي خفاجة
فادي خفاجة
حسين الجندي
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تعرض الفنان الشاب فادي خفاجة لحادث مروري، أمس، ونشر صور من سيارته التي تعرضت للحادث أثناء قيادته.

وقال "خفاجة" عبر حسابه على "فيسبوك": "الحمد لله أنا بخير وألف شكر ليكم كلكم.. قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله أنا بخير.. ويا رب محد يشوف ولا يعيش اللحظة دي".

جدير بالذكر أن فادي خفاجة بدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة، وشارك في بطولة العديد من الأعمال الفنية، وحقق شهرة واسعة من خلال دوره في أجزاء مسلسل "ونيس" مع الفنان محمد صبحي، وقام الأخير بتكريمه مؤخرا ضمن احتفالية 50 سنة فن.
أول تعليق لـ فادي خفاجة بعد تعرضه لحادث مروري
أول تعليق لـ فادي خفاجة بعد تعرضه لحادث مروري

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