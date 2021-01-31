ارتفاع إصابات كورونا في موريتانيا لـ16608

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية مساء اليوم الأحد تسجيل 27 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية.وأفاد بيان للوزارة بثته الإذاعة الموريتانية بأنه وبعد إجراء 805 فحوصات خلال ال(24) ساعة الماضية تم تسجيل 27 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و42 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 16608 وإجمالي حالات الشفاء إلى 15676 وإجمالي الوفيات إلى 422.