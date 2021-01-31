غدًا.. «رجال الأعمال» تستضيف الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي

تعقد لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزي رئيس اللجنة، ندوة إلكترونية غدا الاثنين، بحضور مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.ستناقش الندوة الإلكترونية دور مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ورؤساء اللجان.الجدير بالذكر أن لجنة التشييد والبناء بالجمعية، عقدت ندوة الكترونية يوم الأربعاء الماضي برئاسة المهندس فتح الله فوزي، وبمشاركة المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، وعدد من أعضاء اللجنة، لمناقشة خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحقيق أهداف الدولة لتدشين 3 مدن عمرانية جديدة ورؤية الوزارة حول زيادة حجم الاستثمارات في القطاع العقاري، ودور مجتمع الأعمال المصري للمساهمة في تحقيق ذلك، وحضور عدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.