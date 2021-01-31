«صحة بني سويف» تنعى وفاة صيدلي بكورونا

نعى الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الأحد، الدكتور أحمد عبدالله، الصيدلي بوحدة طلا الصحية بمركز الفشن الذي وافته المنية، إثر إصابته بفيروس كورونا.كانت الحملة التى شنتها مديرية صحة بني سويف قد أسفرت عن ضبط مركز لعلاج الإدمان والاستشارات النفسية يديره أشخاص منتحلين صفة طبيب "حاصلين على بكالوريوس تجارة"، وتم التحفظ على أدوية غير مرخصة وكواشف مخدرات داخل المركز، حيث تم تحرير محضر بالغلق والتشميع واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.