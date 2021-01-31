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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«البترول»: الوزارة تعين الشباب ولديها عدد كبير من القيادات

الأحد 31/يناير/2021 - 10:43 م
طارق الملا
طارق الملا
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تعين الشباب ولديها عدد كبير من القيادات يتم تدريبهم وبعد استكمال كل الأوراق والشروطات المطلوبة.

وأشار إلى أن مصطلح مستشارين للوزير غير دقيق، وكل ما يثار بشأن هذا الأمر غير دقيق، موضحا أن الوزارة تعين مساعدين للوزراء وأغلبهم من الشباب ويتم تدريبهم عبر الوسائل الدولية للاستفادة منهم في تنمية وتطوير قطاع البترول.

وأضاف: أن الحديث عن تحويل مصر إلى مركز لتجارة وتداول المواد البترولية أمر حتمي ليس فقط لموقعها الجغرافي فقط وأنما أيضا بحكم الاستكشافات المستمرة للطاقة.

وقال الوزير إن مصر تعمل على تعظيم موارد الغاز الإقليمي وليس المصري فقط، مؤكدا أن لدى مصر القدرة على أن تصبح مركزا لهذه الصناعة.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت خلال المرحلة الماضية في جذب مزيد من الشركات العالمية للاستثمار بهذه الصناعة الحديثة عبر عوامل الثقة التي تبعث بها مصر من أجل توفير الأمن والاستقرار، وكذلك عدد سكان الدولة الذي يمثل أيضا أيدى عاملة لهذا القطاع.

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