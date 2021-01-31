701 إصابة بكورونا في المغرب
الأحد 31/يناير/2021 - 09:11 م
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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد تسجيل 466 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 471.157 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت - عقب إجراء 8263 فحصا خلال المدة نفسها - بلغ 4.904.833 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس 2020.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 16 وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية ليصل عدد الوفيات إلى 8275، كما تم تسجيل 532 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 449.160.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت - عقب إجراء 8263 فحصا خلال المدة نفسها - بلغ 4.904.833 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس 2020.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 16 وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية ليصل عدد الوفيات إلى 8275، كما تم تسجيل 532 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 449.160.