128 وفاة و6562 إصابة بكورونا في تركيا

سجلت تركيا اليوم الأحد تسجيل 128 وفاة و6562 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.وقالت وزارة الصحة إن هذه الأعداد الجديدة ترفع إجمالي الوفيات بالجائحة إلى 25993 شخصا والإصابات بها إلى 2477463 حالة، مضيفه أن 7006 مرضى تماثلوا للشفاء اليوم ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم الى 2362415 شخصا.وذكرت ان المختبرات الطبية أجرت اليوم 136418 تحليلا للكشف عن الفيروس ليرتفع عدد التحاليل التي أجريت منذ انتشار (كورونا) في تركيا الى أكثر من 29.631 مليون تحليل.