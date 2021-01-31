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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تركيب خط مياه لقرية الهمة ضمن مبادرة حياة كريمة بالمنيا

الأحد 31/يناير/2021 - 08:43 م
تركيب خط مياه لقرية
تركيب خط مياه لقرية الهمة
المنيا ـ على حسين
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انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المحافظة من تركيب خط مياه لقرية الهمة التابعة للوحدة المحلية لقرية حلوة ضمن مبادرة حياة كريمة للقري الأكثر احتياجًا.

قال خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة مطاي، إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بالاهتمام بمتابعة أعمال مبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجًا تم الانتهاء من أعمال تركيب خط المياه لقرية الهمة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

أوضح علاء عبدالعزيز، مدير شركة مياه الشرب بمطاي أنه تم الانتهاء من تركيب 3200 متر مواسير ٨ بوصات و٢٧٠٠ متر مواسير ٦ بوصات و٣٢٠٠ متر مواسير ٤ بوصات، كما تم الانتهاء من عمل أول بئر لخدمة أهالي قرية الهمة والعزب والنجوع المجاورة بطاقة إنتاجية ٦٠ لترا/ ث.

تركيب خط مياه لقرية الهمة ضمن مبادرة حياة كريمة بالمنيا
تركيب خط مياه لقرية الهمة ضمن مبادرة حياة كريمة بالمنيا
تركيب خط مياه لقرية الهمة ضمن مبادرة حياة كريمة بالمنيا
تركيب خط مياه لقرية الهمة ضمن مبادرة حياة كريمة بالمنيا
تركيب خط مياه لقرية الهمة ضمن مبادرة حياة كريمة بالمنيا
تركيب خط مياه لقرية الهمة ضمن مبادرة حياة كريمة بالمنيا
تركيب خط مياه لقرية الهمة ضمن مبادرة حياة كريمة بالمنيا
تركيب خط مياه لقرية الهمة ضمن مبادرة حياة كريمة بالمنيا
تركيب خط مياه لقرية الهمة ضمن مبادرة حياة كريمة بالمنيا
تركيب خط مياه لقرية الهمة ضمن مبادرة حياة كريمة بالمنيا
تركيب خط مياه لقرية الهمة ضمن مبادرة حياة كريمة بالمنيا
تركيب خط مياه لقرية الهمة ضمن مبادرة حياة كريمة بالمنيا

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