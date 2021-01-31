فلسطين تطالب الدول الأوروبية بدعم عقد الانتخابات

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الدول الأوروبية بدعم عقد الانتخابات في فلسطين، وإرسال مراقبين لضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن ذلك جاء خلال مباحثات اليوم الأحد عبر تقنية الفيديوكونفرانس بين اشتية والمبعوث النرويجي الجديد الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط جون هانسين باور، حيث بحثا آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع والانتخابات العامة في فلسطين.وأكد اشتية أن القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ماضية في إنجاح اجراء الانتخابات، والحكومة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات لإنجاح عقدها، من أجل إعادة الوهج الديمقراطي وإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية.