المئات يحتشدون في التشيك للاحتجاج على قيود كورونا

احتشد مئات المواطنين في ميدان فاتسلاف بالعاصمة التشيكية براغ، اليوم الأحد، للاحتجاج على القيود التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وذكر راديو "براغ الدولي" أنه تم تنظيم المظاهرة تحت شعار "نحن بشر، لا يمكنك إيقافنا"، فيما رفع المتظاهرون شعارات تطالب بحرية العيش حياة طبيعية ووضع حد لتدخل الحكومة.ويساور الحكومة التشيكية القلق بشأن مخاطر تفشي التحورات الجديدة لفيروس كورونا المستجد على أراضيها، إذ تم رصد السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي اكتشفت لأول مرة في بريطانيا في 6 مناطق بالبلاد على الرغم من عدم انتشارها عن طريق عدوى محلية.وقامت الحكومة التشيكية الأسبوع الماضي بتطبيق تدابير لتقليل التنقل في أنحاء البلاد، وحظرت جميع أشكال السفر غير الضروري إليها.