تمت بنجاح.. متطوعو بطولة العالم لكرة اليد يتحدثون عن «الإنجاز الكبير»

عادل إمام:تلقينا تدريبات متخصصة تناسب المهام المكلفين بها

محمد أيمن:الجائحة جعلت هذه النسخة استثنائية وأصعب فى التنظيم

شهاب عبدالعزيز:تخطينا جميع العوائق وظهرنا بشكل مشرف

أحمد أبواليزيد:الأولوية كانت للتأكد من تنفيذ إجراءات الوقاية من «كورونا»

فرح محمد:خبراتى أهَّلتنى للتعامل مع الضيوف

مسئولو التطوع:اخترناهم بعد مقابلات وتدريب.. ومستواهم الاحترافى شرَّفنا أمام العالم

٦٤٠ متطوعًا، يجيدون ١٢ لغة، تم اختيارهم من بين أكثر من ٦ آلاف و٦٠٠ متقدم، لمرافقة وفود ومنتخبات ٣٢ دولة، شاركت فى بطولة العالم لكرة اليد ٢٠٢١ للرجال، فى نسختها الـ٢٧، التى اختتمت أمس، حرصًا من اللجنة المنظمة للبطولة على تسهيل التواصل مع ضيوف مصر، وحل جميع المشكلات التى تواجههم.«الدستور» التقت عددًا من المسئولين عن تنظيم عمل المتطوعين لخدمة الوفود المشاركة فى البطولة، للتعرف على كيفية اختيارهم وطبيعة التدريبات التى خضعوا لها، والمهمات التى كلفوا بها، كما التقت عددًا من الشباب المتطوعين للحديث عن مهامهم واستفادتهم من تنظيم هذا الحدث الكبير على أرض مصر.قال عادل إمام، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية، الذى يبلغ من العمر ٢٣ عامًا، إن مشاركته فى تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد ليست الأولى فى هذا المجال، ما جعله أحد عناصر الخبرة فى تنظيم البطولات الدولية.وأوضح: «شاركت من قبل فى تنظيم بطولة الأمم الإفريقية للكبار، وكذلك أمم إفريقيا للشباب تحت ٢٣ عامًا، بالإضافة إلى كأس العالم للكرة الطائرة للسيدات تحت ١٨ عامًا، لذا فإن هذه البطولة ليست الأولى لى، وأتمنى أن تخرج على أكمل وجه».وتابع: «نظرًا لمشاركاتى السابقة، تم اختيارى ضمن المتطوعين لتنظيم بطولة العالم لليد، وتلقيت مع زملائى تدريبات على أعلى مستوى لنكون جاهزين لتنظيم البطولة، كما تم تقسيمنا على عدة مجموعات، تلقت كل واحدة منها تدريبًا متخصصًا».كشف محمد أيمن، أحد المتطوعين ومرافق منتخب النرويج، عن أنه تطوع للمشاركة فى التنظيم منذ نحو ٣ أشهر، أجرى خلالها عددًا من المقابلات الشخصية وخضع لتدريبات مكثفة، من أجل التأكد من قدرته على القيام بالمهام التى سيكلف بها أثناء فعاليات البطولة.وقال: «تلقيت مع زملائى تدريبات متواصلة لمدة ٣ أشهر حول طرق التعامل مع الوفود، وآليات مواجهة المشكلات والمواقف الصعبة، وكيفية متابعة الوفود وتسهيل تحركاتها منذ لحظة وصولهم إلى المطار وحتى مغادرة البلاد».وأضاف: «النسخة التى تم اختتامها من البطولة استثنائية بكل المقاييس، نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا، وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المُقررة من وزارة الصحة طيلة مدة الإقامة، ما جعل المهمة أصعب من غيرها فى البطولات الأخرى». واختتم: «استفدت كثيرًا من التطوع لتنظيم هذه البطولة، وأتمنى أن أشارك دائمًا فى جميع الفعاليات المشابهة، كما أتمنى أن أكون قد استطعت تشريف بلادى طيلة مدة الفعاليات».ذكر شهاب عبدالعزيز السيد، أحد المتطوعين لتنظيم بطولة العالم لليد، ومرافق منتخب اليابان، أن المتطوعين من شباب مصر حاولوا الاستفادة قدر الإمكان من مشاركتهم فى تنظيم هذه البطولة. وأضاف: «كنت فى استقبال منتخب اليابان، الذى وصل إلى مصر مطلع الشهر الجارى، وكان أول منتخب يصل إلى القاهرة، لارتباطه بالمشاركة فى مباراتين وديتين أمام منتخب مصر». وقال: «منتخب اليابان كان يتابع جدول الأعمال والتحركات والأنشطة والاجتماعات بشكل مستمر، وكنا فى لجنة المتطوعين على اتصال دائم مع المنتخب من أجل تحديد المواعيد المناسبة لتحركاتهم». وأكمل: «واحدة من أهم المهمات التى كلفنا بها كانت التأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ونفذنا الأمر بدقة كاملة، والدليل على ذلك هو عدم تسجيل أى إصابات بالفيروس بين صفوف منتخب اليابان». وتابع: «حاولنا الاستفادة لأقصى درجة من هذه البطولة، وحاولت مع زملائى فى اللجنة المنظمة أن نحسن من قدراتنا اللغوية، من خلال الحوارات المستمرة مع لاعبى المنتخب اليابانى».أكد أحمد سيد أبواليزيد، خريج كلية العلوم أحد المتطوعين لتنظيم بطولة العالم لكرة اليد، أن التدريبات على مهام العمل بدأت منذ لحظة التقدم للجنة المتطوعين، مع المرور بتدريبات مختلفة ومكثفة للوصول بالمتقدمين لأعلى درجات الكفاءة، حتى يكونوا على قدر المسئولية، وقادرين على تنظيم هذا الحدث العالمى.وقال: «مهام عملى تركزت على التأكد من اتباع الإجراءات الوقائية وآليات التعقيم، أو ما يسمى بـ(الفقاعة الآمنة)، إلى جانب العمل فى الصالة الداخلية لملاعب مدينة السادس من أكتوبر، خاصة فى منطقة الاحتكاك المباشر مع اللاعبين والأجهزة الفنية».وتابع: «التدريبات التى أعدتها اللجنة المنظمة ساعدتنا على تخطى جميع العوائق، كما جعلتنا قادرين على الظهور بشكل مشرف يليق بمصر رغم ظروف كورونا».قالت فرح محمد عبدالعال، ٢٣ عامًا، إنها سبق لها المشاركة فى تنظيم البطولات الرياضية الكبرى، ما أكسبها خبرة كافية، وسمح باختيارها ضمن لجنة البروتوكول، التى تتعامل مع الضيوف من فئة «VIP».وأضافت: «تطوعت فى تنظيم البطولة، وأجريت العديد من المقابلات الشخصية التى تهدف للتعرف على شخصيات المتطوعين وأنشطتهم وقدراتهم، وتسمح بتحديد اللجان التى يمكنهم العمل فيها، مع بدء التدريبات اللازمة».وتابعت: «فترة التدريب على تنظيم بطولة العالم لليد امتدت ٣ أشهر، وكانت تدريبات شاملة، تهدف للوصول بالمتطوع إلى أعلى درجات التأهيل، من أجل ضمان حسن تنظيم البطولة».شددت نجوى صلاح، نائب رئيس لجنة المتطوعين، على أن مجموعة عمل اللجنة اهتمت منذ انطلاق البطولة بأن يكون هناك نظام قوى لاستقبال طلبات الشباب الراغبين فى التطوع فى أعمال التنظيم.وقالت «نجوى» إن عدد المتقدمين يعد هو الأكبر مقارنة بباقى البطولات، برغم صعوبة الشروط الموضوعة، لانتقاء أفضل العناصر وأكثرها تميزًا، والمُلمين بعدد من اللغات، نظرًا لاشتراك ٣٢ دولة فى البطولة.وذكرت أن لغات المتطوعين المطلوبة متعددة، وليست مُقتصرة على اللغات الأجنبية الأساسية، فمنهم من يتحدث باللغتين البلغارية والبرازيلية، حتى يكونوا قادرين على التعامل مع الفرق ومرافقيها، منوهة بأن الاختبارات التى أجروها كانت شديدة الصعوبة، واستمرت لفترة طويلة، لانتقاء أفضل العناصر حتى وصلوا إلى ٦٤٠ متطوعًا، تم توزيعهم على اللجان المختلفة.وأشادت بجميع المتطوعين، الذين تحملوا المسئولية على أكمل وجه، خاصة مرافقى الفرق، الذين صدّروا صورة مُشرفة عن مصر وشبابها للضيوف الأجانب، مضيفة أن المتطوعين مسئولى الصالات صنعوا شكلًا جماليًا أثناء المباريات لتعويض غياب الجماهير، إضافة إلى تعاملهم بمنتهى اللباقة مع الضيوف الحضور وكبار المسئولين على مستوى العالم.واختتمت أن المتطوعين لتنظيم هذه البطولة يُعتبرون عنوانًا للدولة المصرية، وسفراء للشعب المصرى كله مع الفرق المشاركة.وقال مصطفى مجدى، عضو لجنة المتطوعين، ضمن اللجنة العامة المنظمة للبطولة، إنهم بدأوا منذ فترة طويلة فى تصميم نظام إلكترونى لإدارة عمل المتطوعين وطرحوا من خلاله إمكانية التسجيل على موقع البطولة لاستقبال شباب مصر الراغبين فى التطوع.وأكد «مجدى» أن الموقع شهد تسجيل أكثر من ٦ آلاف شاب من جميع المحافظات، راغبين فى التطوع لتنظيم البطولة، وهُم متعددو الخبرات والتخصصات والمجالات، وأجرت اللجنة مقابلات دقيقة مع هؤلاء الشباب على مدار أسبوعين، وتمت التصفية خلال المرحلة الأولى، تلاها إجراء عدد من المقابلات والاختبارات، حتى الوصول إلى ٦٤٠ متطوعًا.وذكر أن ذلك العدد مكننا من تنظيم البطولة فى الصالات الأربع المُقامة عليها المباريات، إضافة إلى تنظيم شئون الفنادق والانتقالات، مع وجود لجان معاونة، مثل اللجنة الطبية ولجنة الإعلام ولجان أخرى، مُضيفًا أنهم أجروا للمتطوعين تدريبات مكثفة فى الصالات الأربع، نظرية وعملية، ليكونوا قادرين على حل أى مشكلات تواجههم خلال تنظيمهم للبطولة.وتابع: «نمتلك خبرات متراكمة بفضل شباب مصر القادرين على حُسن إدارة وتنظيم أحداث وفعاليات رياضية كبرى، مثل بطولة العالم لكرة اليد، كما حمل المتطوعون حاليًا مسئولية كبيرة، وجميعهم كانوا على قدر المسئولية الموكلة إليهم»، متوجهًا بالتحية والتقدير لكل أعضاء لجنة المتطوعين، الذين تحملوا عبء التنظيم والمتابعة على مدار الساعة.