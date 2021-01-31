ضبط مركز نفسي غير مرخص لعلاج الإدمان ببني سويف





أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، مطالبًا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال المهم، خاصة أنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.وأشار غنيم إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم الجهات المعنية ذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين، التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.جاء ذلك، خلال مناقشته تقريرا عرضه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، حيث أشار إلى أنه كلف الدكتور أحمد بغدادي، مدير الطب العلاجى والدكتور بسام رونز مدير العلاج الحر بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.أسفرت الحملة عن ضبط مركز لعلاج الإدمان والاستشارات النفسية يديره أشخاص منتحلون صفة طبيب (حاصلين على بكالوريوس تجارة) وتم التحفظ على أدوية غير مرخصة وكواشف مخدرات داخل المركز، حيث تم تحرير محضر بالغلق والتشميع واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.شارك في الحملة الدكتور مصطفى محمود، الدكتورة دينا أحمد عبدالباسط، الدكتورة مريم علاء الدين والدكتور عبدالله الدكش، الدكتور رجب علي، الدكتور أمير مكرم تفتيش صيدلي، بحضور العقيد أحمد حسين، مباحث الفشن والعقيد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين.