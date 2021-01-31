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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل طرد شقيقين لوالدتهما في الشارع بالقليوبية

الأحد 31/يناير/2021 - 08:37 م
والدتهما المسنة
والدتهما المسنة
كتب صلاح حسنى
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كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالقليوبية، تفاصيل جديدة في واقعة ترك شخصين والدتهما المسنة، 80 عامًا، في الشارع بمدينة بنها.

تبين من التحقيقات، أن السيدة تدعى "رضاع"، 80 عامًا، وأن ابنيها أرغماها على بيع شقتها وأنها تعيش كل فترة عند أحدهما بالتناوب، لكن بعد فترة بدأت معاملتهما تتغير وأصبحا يعاملانها بقسوة.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين هددا والدتهما بالطرد بعد أخذ (فيزا المعاش) الخاصة بها، إضافة إلى ترك أحدهما والدتهما بالشارع أسفل منزل شقيقه بحجة أنه تعب من خدمتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثانٍ بنها، ببلاغ من "رضا.ع"، 80 عاما، مقيمة بمدينة بنها، بقيام نجلها بإلقائها بالشارع أسفل منزل شقيقه، بعد إرغامها علي بيع شقتها، ثم ألقيا بها ليكون مصيرها بعد ذلك فى الشارع، وجرى ضبط إحدى نجليها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا لسيدة مسنة جالسة على كرسي متحرك، ملقاة بالشارع بمنطقة الأهرام ببنها، بعد أن أرغمها ابناها على بيع شقتها.

وأكد رواد التواصل الاجتماعي أن نجل هذه السيدة ألقاها في الشارع وتركها وذهب منذ ساعات طويلة، مطالبين بضرورة معاقبة ابنيها اللذين تجردا من مشاعر الرحمة.

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