الاتحاد الأوروبي يأسف للاعتقالات الكثيفة خلال التظاهرات المؤيدة لنافالني

أبدى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تغريدة "أسفه للاعتقالات الكثيفة" التي جرت، اليوم الأحد، خلال التظاهرات المؤيدة للمعارض الروسي اليكسي نافالني، و"الاستخدام غير المتكافئ للقوة" بحق المتظاهرين والصحفيين.واعتقلت الشرطة الروسية أكثر من 4400 شخص وأغلقت وسط مدن عدة بينها موسكو في وجه تظاهرات عمت أنحاء روسيا للمطالبة بالإفراج عن نافالني.