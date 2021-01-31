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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة تحويل مركز شباب «نجع العرب» بسوهاج إلى حظيرة مواشي

الأحد 31/يناير/2021 - 08:13 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن تحويل مركز شباب "نجع العرب" بمحافظة سوهاج إلى حظيرة مواشي.

وقال المركز في بيان له، إنه تواصل مع وزارة الشباب والرياضة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحويل أي من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية إلى حظيرة مواشي، وأن الفيديو المتداول لا علاقة له بمراكز الشباب نهائيًا، مُوضحةً أنه لا يوجد أي مركز شباب في محافظة سوهاج يحمل اسم "نجع العرب"، وأن الأرض المتداولة في الفيديو غير تابعة للوزارة باعتبارها أرض طرح نهر يتعذر إقامة أي منشآت رياضية عليها وفقًا للقرار رقم 92 لسنة 2003، مُشيرةً إلى أن هناك 175 مركز شباب بمحافظة سوهاج منها 13 مركزًا تابعًا للجنة الأولمبية، إلى جانب 35 نادي "هيئة رياضية"، و10 أندية هيئات خاصة، و42 لجنة رياضية.

وفي سياق متصل، تم تطوير 32 مركز شباب على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية 9 ملايين و150 ألف جنيه، كما يوجد أكثر من 120 ملعبًا خماسيًا على مستوى مراكز المحافظة تابعين للوزارة بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه.

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