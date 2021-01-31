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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

جمال يوسف يكشف تفاصيل مشاركته ياسر جلال في «ضل راجل»

الأحد 31/يناير/2021 - 08:12 م
جمال يوسف وياسر جلال
جمال يوسف وياسر جلال
محمد مجدي
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أعرب الفنان جمال يوسف، عن سعادته بالاشتراك في مسلسل "ضل راجل" مع النجم ياسر جلال والمنتظر عرضه بموسم دراما رمضان 2021.

وأشار "يوسف" لـ"الدستور"، إلى أنه يجسد شخصية شخص إخواني خلال أحداث العمل، لافتا إلى أن التعاون مع جلال بمثابة شرف كبير باعتباره شخص محترم ومميز على المستوى المهني والشخصي.

وقال يوسف، ان العمل به الكثير من المعاني الهادفة والتي نسعى من خلالها لإيصال فكرة مهمة لكل الجمهور، مشيرا إلى أنه انطلق في تصويره منذ أسبوع في مدينه الإنتاج الإعلامي وعدد من اللوكيشنات المختلفة.

والمسلسل ينتمى إلى نوعية المسلسلات الدرامية الاجتماعية والشعبية ويناقش العديد من صراعات ومشكلات القضايا المجتمعية المختلفة وأحداث تدور بين الأفراد في المناطق الشعبية.

مسلسل "ضل راجل" بطولة ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقي، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة وعدد كبير من الفنانين الشباب، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

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