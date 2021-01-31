مقتل 9 في هجوم على فندق بمقديشو

أسفر هجوم على فندق بوسط العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الأحد عن مقتل أكثر من تسعة أشخاص.ودمر تفجير انتحارى بسيارة ملغومة مدخل فندق " أفريك "، في وسط العاصمة مقديشو، وأعقبه إطلاق نار كثيف.وقال ضابط الشرطة الصومالية علي حسن، إن مسلحين إسلاميين مشتبه بهم اقتحموا على الأرجح الفندق بعد الانفجار، وأن أكثر من تسعة أشخاص قتلوا في الهجوم، معظمهم من المدنيين.ونقلت العديد من سيارات الإسعاف الجرحى إلى المستشفى.ولا يزال من الممكن سماع دوي انفجارات محدودة وقنابل يدوية وإطلاق نار في المنطقة.ولم يتضح في البداية من يقف وراء الهجوم، ولكن ميليشيا حركة الشباب الإرهابية السنية تنفذ هجمات متكررة في الصومال.وغالبًا ما تستهدف هذه الميليشيا الفنادق التي يلتقي فيها السياسيون وقوات الأمن وكذلك المدنيين العاديين.ومن المقرر أن تجري الصومال انتخابات رئاسية فى الثامن من فبراير.