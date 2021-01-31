إصابة 9 أشخاص من بينهم 4 سيدات في حادثي سير بالمنيا

أصيبت سيدتان وطفل، مساء الأحد، نتيجة انقلاب جرار زراعي بمقطورة محملة بمحصول القصب علي توك توك تصادف مروره بأحد شوارع قرية أتليدم التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، بينما أصيب 6 أشخاص آخرون من بينهم سيدتان وطفلة في تصادم سيارة ملاكي بالرصيف بالطريق الصحراوي الشرقي.تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بانقلاب جرار زراعي على (توك توك) بقرية أتليدم التابعة لمركز أبوقرقاص بالانتقال والفحص تبين أن الجرار زراعي كان خلفه مقطورة محملة بالقصب، انقلبت على توك توك، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص "سيدتين وطفل" جري نقلهم إلى المستشفي العام لتلقي العلاج، حيث انتقل رجال الشرطة والإسعاف لنقل المصابين والوقوف علي أسباب وتداعيات الحادث ورفع الجرار المنكوب.على جانب آخر، شهد الطريق الصحراوي الشرقي اصطدام سيارة ملاكي برصيف قبلي بوابة رسوم مركز المنيا، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص جميعهم من محافظة قنا.وتلقت غرفة عمليات النجدة إشارة من الخدمة المعينة علي بوابة الرسوم بالطريق الصحراوي الشرقي باصطدام سيارة ملاكي بالرصيف نتج عن ذلك إصابة: نجفة عوض عيد 37 سنة، منه عاطف منصور، 6 سنوات، محاسن أحمد محمد 55 سنة، سعيد أحمد محمد، 52 سنة، محمود منصور عبده 29 سنة، عاطف منصور عبده 42 سنة (من محافظة قنا)، وتنوعت إصابتهم ما بين كدمات وكسور واشتباه ارتجاج وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالحادث وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.