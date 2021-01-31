رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 9 أشخاص من بينهم 4 سيدات في حادثي سير بالمنيا

الأحد 31/يناير/2021 - 08:35 م
حادثي سير بالمنيا
حادثي سير بالمنيا
المنيا ـ على حسين
طباعة
أصيبت سيدتان وطفل، مساء الأحد، نتيجة انقلاب جرار زراعي بمقطورة محملة بمحصول القصب علي توك توك تصادف مروره بأحد شوارع قرية أتليدم التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، بينما أصيب 6 أشخاص آخرون من بينهم سيدتان وطفلة في تصادم سيارة ملاكي بالرصيف بالطريق الصحراوي الشرقي.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بانقلاب جرار زراعي على (توك توك) بقرية أتليدم التابعة لمركز أبوقرقاص بالانتقال والفحص تبين أن الجرار زراعي كان خلفه مقطورة محملة بالقصب، انقلبت على توك توك، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص "سيدتين وطفل" جري نقلهم إلى المستشفي العام لتلقي العلاج، حيث انتقل رجال الشرطة والإسعاف لنقل المصابين والوقوف علي أسباب وتداعيات الحادث ورفع الجرار المنكوب.

على جانب آخر، شهد الطريق الصحراوي الشرقي اصطدام سيارة ملاكي برصيف قبلي بوابة رسوم مركز المنيا، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص جميعهم من محافظة قنا.

وتلقت غرفة عمليات النجدة إشارة من الخدمة المعينة علي بوابة الرسوم بالطريق الصحراوي الشرقي باصطدام سيارة ملاكي بالرصيف نتج عن ذلك إصابة: نجفة عوض عيد 37 سنة، منه عاطف منصور، 6 سنوات، محاسن أحمد محمد 55 سنة، سعيد أحمد محمد، 52 سنة، محمود منصور عبده 29 سنة، عاطف منصور عبده 42 سنة (من محافظة قنا)، وتنوعت إصابتهم ما بين كدمات وكسور واشتباه ارتجاج وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالحادث وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ليبيا تطالب مجلس الأمن بإصدار قرار يثبت وقف إطلاق النار

«الإحصاء» يكشف نصيب الفرد من اكتشافات الغاز سنويًا

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

مودة الأدهم في حيثيات البراءة: «مليش علاقة بالصور العارية»

الصور

image description

الباز رئيسًا لشعبة مخابز دمياط

image description

رئيس مياه القناة يتفقد مشكلات الصرف الصحي بأرض المزادات (صور)

image description

معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

image description

«الطيبي» يترأس حملة على المحلات والمطاعم بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع ضمن مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«الوزراء» يستجيب لمبادرة «الباز» لتوثيق أوضاع القرى قبل تطويرها

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

وفاة مؤسس فرقة «ذا أنيمالز» البريطاني هيلتون فالنتاين

وفاة مؤسس مهرجان «إتونان فوياجور» الأدبي الفرنسي الكاتب ميشال لوبريس

طليقة جيف بيزوس تدخل عالم التبرعات من الباب العريض بأموال «أمازون»

موقع حجز تذاكر طيران السعودية إلكترونيا

أيام زمان

لماذا حاول رشدي أباظة الانتحار أكثر من مرة؟

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

«ربما».. رواية جديدة للكاتب محمد توفيق

العدد 73 من مجلة الجديد اللندنية يحتفي بالمترجم دينس جونسون

بعد الانتهاء من القاهرة التاريخية.. إلى أين وصل مشروع «حكاية شارع»؟

انطلاق «أمير الشعراء» بمشاركة 15 دولة عربية وأجنبية.. الثلاثاء