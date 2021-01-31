الدنمارك بطلًا لكأس العالم لكرة اليد (مصر 2021)

توج المنتخب الدنماركي لكرة اليد بلقب العالم للمرة الثانية في تاريخه في تاريخه بالفوز الثمين والصعب 26 / 24 على نظيره السويد ي اليوم الأحد، في المباراة النهائية للنسخة الـ27 من البطولة، والتي اختتمت فعالياتها اليوم في مصر.وحسم المنتخب الدنماركي لقب البطولة للنسخة الثانية على التوالي والثانية في تاريخه من خلال نهائي اسكندنافي خالص.